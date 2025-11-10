Solo siete sabios

David Trueba es el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador

Quizá he citado más veces a David Trueba que a Wilde o Churchill. Por 'Blitz', novela que ahora ha llevado al cine con el título ... de 'Siempre es invierno'. Y lo seguiré citando por eso de que la juventud es juventud, que la belleza va por otro sitio. David Trueba, que acaba de publicar 'Mi 69', un librito de memorias y de ese año, el de su nacimiento, es como el gánster de 'Balas sobre Broadway' (otra de mis citas recurrentes). O sea, el tipo que no se las da de intelectual, pero lo es más que el que se cree un gran pensador.

Si haces (bien) cine, novelas, ensayos, columnas en los periódicos… a lo mejor te toman menos en serio que si haces solo una cosa. Soy director de cine con el pelo largo. Soy novelista con gorra. Soy David Trueba, ¿a qué quieres que te gane? ¿Que tengo bajo el listón? Podremos quejarnos del nivel, pero como diría Augusta Amiel-Lapeyre en uno de sus 'Pensamientos salvajes', en Grecia sólo había siete sabios.

