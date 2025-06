Peor que J.K. Rowling

Quizá Rutte parezca con Trump lo que López Vázquez con Katia Loritz en 'Atraco a las tres'. O quizá ese vasallismo sea un paripé. Una ... política de apaciguamiento con el patán americano. Mejor ser (o parecer) servil que arriesgarnos a que deje la OTAN. Luego está Sánchez haciéndose el chulo para sus cálculos, aunque perjudique a España. Como el día que Zapatero se quedó sentado al paso de la bandera americana.

A Zapatero, modelo de lo peor (se salva lo que ahora se llama «matrimonio igualitario»), le ha concedido el Gobierno la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. La semana previa al Orgullo se mostraba ufano por la ley. La semana previa al Orgullo, Valeri, la trans de Escassi, dice en Lecturas que estuvo con Ábalos tres veces. Que había pedido una trans no operada. Ábalos dice que es falso. Y llama a Valeri «ese ser» e «impostor». Cómo no me va a gustar más la masculinidad de Escassi sin complejos. Hasta el Rutte sumiso a lo BDSM.