Pasmoso
En diagonal ·Dice Alcaraz que se ha empezado a interesar por la moda
Sábado, 30 de agosto 2025, 00:00
Dice Alcaraz que se ha empezado a interesar por la moda. McEnroe ha dicho de él este US OPEN que es el chico con más ... talento que ha visto en una pista. Más que Federer, Nadal o Djokovic. También que Rod Laver o Sampras. Que le resulta pasmoso. Pero de lo que más se ha hablado es del rapado (agradezco que, ya que el modelo para este torneo era sin mangas, se rapara también la pelambrera axilar). También se habla del polo de Almodóvar, de Prada, en su vídeo sobre Gaza. Como se habló del reloj de Muñoz Molina predicando la escasez. Un reloj barato según Elvira Lindo, pese a lo que dijera Grok, la IA de X (con perdón). Paso a menudo por la tienda de Loro Piana en Ortega y Gasset y casi nunca veo a nadie. Un día vi salir a Almodóvar, como Alfonso Sánchez vio salir de Hermès a Greta Garbo. Almodóvar se pone lo que quiere y puede. Hasta los plumas que le hacen gordo. Todo caro. Es pasmoso que alguien crea que la izquierda tiene voto de pobreza.
