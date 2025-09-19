Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pancarta desplegada en el Valle de los Caídos. E. C.

Luz y sonido

En diagonal ·

Ojalá se dedicara el Valle a espectáculos de luz y sonido, y no vulgares pancartas, ahora que se vienen los homenajes a los ejecutados

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:18

Tenemos muchos aniversarios, aunque a Sánchez parece que se le haya olvidado el de Franco, con todo lo que iba a hacer para conmemorar su ... muerte. La libertad, dijo. Sortu ha desplegado una pancarta en recuerdo de los etarras 'Txiki' y Otaegi en el Valle de los Caídos. Los dos miembros de ETA fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975. También lo fueron tres miembros del FRAP, pero no me consta homenaje. Fueron las últimas ejecuciones de la dictadura (el año anterior a Salvador Puig Antich se le mató con garrote vil). Las ejecuciones provocaron protestas dentro y fuera de España. Dio igual.

