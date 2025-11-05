Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel promocional de la serie 'Anatomía de un instante'. Movistar

Ni libros, ni periódicos, ni Victoria Prego

En diagonal ·

Adolfo Suárez «desapareció de la vida pública hace muchos años y la gente es selectiva en los recuerdos»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Cuando Olivia Colman hizo en 'The Crown' el episodio de la catástrofe de Aberfan no tenía ni idea de que eso hubiera pasado. Uno de ... los momentos más difíciles del reinado de Isabel II ocurrió en 1966, cuando el derrumbe de una mina de carbón mató a 144 personas, la mayoría niños. En la ficción, eso pasa en el tercer capítulo de la tercera temporada. Álvaro Morte hace de Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante', la serie basada en la novela de Cercas sobre el 23-F que Movistar Plus + estrena el 20-N.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  6. 6 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10 Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ni libros, ni periódicos, ni Victoria Prego

Ni libros, ni periódicos, ni Victoria Prego