El rey Felipe VI pronuncia un discurso durante el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'. EFE

Imposible conciliar

Tiene Don Felipe una tarea difícil conciliando lo familiar y lo institucional

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:01

Tiene Don Felipe una tarea difícil conciliando lo familiar y lo institucional. Que no deja de ser lo mismo. Por un lado, un padre-rey ... al que reivindicar (lo hizo el viernes en el reparto de toisones). Por otro lado, un padre-rey al que esconder a la vez que invitar (lo hizo el sábado). Esa comida en El Pardo era como la de una familia grande que reserva para una celebración un restaurante con salones grandes en El Pardo. Que será muy palacio real, pero no es la casa familiar. Y como Pla diría de las luces de Nueva York, ¿esto quién lo paga? Las comidas con Hitler las pagaban los comensales. El cubierto se pagaba a Bormann. Salía por cincuenta o cien marcos. Göring cada vez iba menos. «Es que se come tan mal», dijo un día a Speer. A Don Juan Carlos le gusta comer bien, pero no iba a dejar de ir, aunque en El Pardo se comiera mal, que no lo sé. Y aunque la comida no fuese en la Zarzuela, su casa. Aquí todo es más absurdo que en 'Ubú rey'.

