Imposible conciliar

El rey Felipe VI pronuncia un discurso durante el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'.

Comenta Compartir

Tiene Don Felipe una tarea difícil conciliando lo familiar y lo institucional. Que no deja de ser lo mismo. Por un lado, un padre-rey ... al que reivindicar (lo hizo el viernes en el reparto de toisones). Por otro lado, un padre-rey al que esconder a la vez que invitar (lo hizo el sábado). Esa comida en El Pardo era como la de una familia grande que reserva para una celebración un restaurante con salones grandes en El Pardo. Que será muy palacio real, pero no es la casa familiar. Y como Pla diría de las luces de Nueva York, ¿esto quién lo paga? Las comidas con Hitler las pagaban los comensales. El cubierto se pagaba a Bormann. Salía por cincuenta o cien marcos. Göring cada vez iba menos. «Es que se come tan mal», dijo un día a Speer. A Don Juan Carlos le gusta comer bien, pero no iba a dejar de ir, aunque en El Pardo se comiera mal, que no lo sé. Y aunque la comida no fuese en la Zarzuela, su casa. Aquí todo es más absurdo que en 'Ubú rey'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Felipe de Borbón y Grecia