La España espiada de hoy

Hay que actualizar la documentación de un país tan vigilado y espiado como entretenido

El expresident de la Generalitat catalana, Jordi Pujol testifica por videoconferencia este lunes en la Audiencia Nacional.

Hoy decide el juez si manda a prisión a Ábalos y Koldo (por la adjudicación de compra de mascarillas a la empresa de Aldama). Antes ... apareció lo del caserío. Koldo dice que es verdad. Sánchez y Otegi se vieron. Ábalos cuenta que le dijeron que eso había pasado. Como avisando «sabemos cosas», «tenemos pruebas». El juicio a los Pujol empezó con la petición de la nulidad por la policía patriótica, por la 'Operación Cataluña'. Pretendiendo acabar con el 'procés', se lanzaron a por los Pujol. Sí se supo que tenían dinero en Andorra (de ahí la confesión de Pujol, pero que era la herencia de su padre).

Esta España judicializada llena de grabaciones, pantallazos y mensajes coincide con dos libros publicados en 2025. 'Bajo sospecha. Historia de una sociedad vigilada (España. 1939-1975) y 'La España espiada. Redes de inteligencia durante la segunda guerra mundial'. Hay que actualizar la documentación de un país tan vigilado y espiado como entretenido.

