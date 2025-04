No citéis más a T. S. Eliot

Comenta Compartir

Empezó abril y un diputado de Vox en Baleares deseó un «feliz Día de la Victoria». En la Guerra Civil, claro. Otros pelmas se acuerdan ... de T.S. Eliot, aunque no hayan leído a T.S. Eliot. Que sí, que «abril es el mes más cruel», pesados. Un mes arancelario. Pero como solemos estar en otras cosas y otras frivolidades, desde 2009 cuando empieza abril de lo que nos acordamos es de «cerral». De ese día en que Elena Furiase participó en un programa en el que la concursante tenía que decir 'mayo'. Como pista, la hija de Lolita dijo 'abril' y la otra soltó 'cerral'. Este año, ya rendida a la tontería, escribió en Instagram: «En abril, aguas mil, ya no se lleva». Tuvo que borrarlo porque la mayoría creía que hablaba de las lluvias. Que no cantara victoria. ¿Qué demonios? La broma abril-cerral es de la burbuja de las redes sociales, pero resulta que ni en las redes sociales hay comprensión lectora. Hay que fuck yourself, que no diría T.S. Eliot.

