Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la dana. EFE

Cacerías para todos

En diagonal ·

Ángel parecía de otra época. Una en la que un hombre, político o no, se avergonzaba de sus hechos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:01

Cospedal defendió a Rita Barberá cuando todos la atacaban. Diana Morant defendió a José María Ángel. Tras la escandalera por un título universitario falso, el ... excomisionado de la dana intentó suicidarse en un polígono. Un vecino vio algo raro en el coche y la policía encontró cartas con diferentes destinatarios. Morant vinculó lo sucedido al «acoso» que había sufrido Ángel en las últimas semanas. Desde luego, este señor parecía de otra época. Una en la que un hombre, político o no, se avergonzaba de sus hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  8. 8 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cacerías para todos

Cacerías para todos