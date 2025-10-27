Comenta Compartir

Decía Camba que los españoles iban a Alemania a hacerse sabios. En Alemania andan en la tarea de salvar el estado de bienestar. Lo importante. ... Y les viene un español a recordarles la importancia del catalán en Europa. En Alemania saben que ese español no es de los que quieren hacerse sabio y le han dicho que la posición del canciller no ha cambiado, que la adopción de nuevas lenguas oficiales requiriría modificar los tratados oficiales. Sánchez se concentra en su supervivencia.

Tiene suerte de que Junts tema que la censura lo mataría electoralmente. Sus votantes prefieren que gobierne Sánchez que Feijóo. Yolanda Díaz también piensa en su superviviencia. Lleva una semana horrible. Al «Gobierno de corrupción para rato» se ha unido la petición de dimisión de la ministra de Vivienda. Y ha acabado con el bolsito (un poco caro) con el que se ha enseñado su hija. Menudo escándalo. Anda, reprochadle que crea en un estado de bienestar infinito.

