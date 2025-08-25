Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Baños.

Más que asqueroso

En diagonal ·

Tiene mucho éxito que al independentista Antonio Baños lo relacionen con prácticas coprófagas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:00

Gente a la que le gusta o le ha gustado comer caca. O cosas así. Ese escritor, esa actriz, ese duque. Quizá son leyendas, pero ... cómo gustan nos gusta al vulgo. Una de las escenas más graciosas de 'Delitos y faltas' es cuando Woody Allen dice a su mujer todo compungido: «Un desconocido ha defecado encima de mi hermana». Por eso tiene mucho éxito que al independentista Antonio Baños lo relacionen con prácticas coprófagas. Algo que no es delito, solo asqueroso. El año 2021 publicó un tuit en el que se veían dos webs de porno coprófilo. Se ha recordado ahora cuando ha señalado a Dellaostia, una heladería argentina (luego vandalizada) porque una chica que lleva poco tiempo en Barcelona no entendió un pedido en catalán (un helado de «xocolata i maduixes»). Baños: «Para mí, los boicots y los destrozos de locales son una acción legítima en defensa del catalán». Noches de cristales rotos en defensa del fascismo catalán. La caca de Baños es otra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  3. 3 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  4. 4 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  8. 8

    Cuando los Larios huyeron por el tejado de su palacio
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más que asqueroso

Más que asqueroso