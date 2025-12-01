Revistas científicas malagueñas

«..., don José se distrajo mirando las flores y preguntándose qué nombres ... tendrían. No es de sorprender que sepa tan poco de botánica quien se

ha pasado toda su vida metido entre cuatro paredes...»

Publicar, por una universidad pública andaluza, el volumen 50 de una revista de botánica es casi un milagro

José Saramago

'Todos los nombres', 1997

En 1975, editada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se publicó el primer volumen de la revista 'Acta Botanica Malacitana (ABM)'. El problema de aquellos años, para los investigadores del medio natural, era la dificultad para publicar los resultados obtenidos en sus proyectos sobre flora y vegetación. Había pocas revistas científicas dedicadas al mundo de las plantas y, por lo general, era muy complicado publicar en ellas. El problema es que, en investigaciones científicas, lo que no se publica no existe. Para solventar este problema se crearon, en Andalucía, varias revistas botánicas universitarias que ayudaron a publicar a los botánicos/as andaluces sus resultados sobre la flora y vegetación de nuestra comunidad. Entre ellas 'Lagascalia' (1971-2013), de la Universidad de Sevilla, y 'Acta Botanica Malacitana' (1975-2025), hoy de la Universidad de Málaga (UMA Editorial). Los problemas económicos de las universidades andaluzas y la falta de personal comprometido con la gestión de las revistas, ha tenido como consecuencia la desaparición, en los últimos años, de la mayoría de ellas. Una de las pocas que aún permanece activa en Andalucía es 'Acta Botanica Malacitana', esperemos que lo siga siendo durante muchos años.

Crear, gestionar y mantener una revista científica es complicado, se necesita tiempo, apoyo económico, seriedad, personas comprometidas e investigadores dispuestos, unos a enviar sus manuscritos y otros a evaluar la calidad de los mismos. 'Lagascalia', una excelente revista, terminó la difusión de trabajos botánicos en el volumen 33 (2013). 'Acta Botanica Malacitana', después de una complicada travesía durante los años 70 y primeros de los 80, publica este año (diciembre de 2025) el volumen 50. Todo un éxito para las personas que, durante todos estos años, han colaborado en los trámites necesarios para el mantenimiento de esta revista científica malagueña. Uno de mis objetivos, cuando en 1981 me incorporé a la Universidad de Málaga fue sacar adelante, con el volumen 7 de 1982, la entonces joven revista Acta Botanica Malacitana, editada desde ese año por el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga. Creo que, con la publicación del volumen 50, el objetivo se ha cumplido.

Mis felicitaciones a todas las personas que, con su trabajo, han posibilitado llegar hasta este feliz aniversario, 50 años y 50 volúmenes. Fundamentalmente a los directores/as y editores/as que han dirigido la revista: A. Asensi y B. Díez responsables de los volúmenes 1 a 6, B. Cabezudo dirigió los volúmenes 7 a 41, A. Flores el volumen 40, Á. E. Salvo el volumen 42 (1), E. Bañares los volúmenes 42(2) a 44 y M. Recio los volúmenes 45 a 50. Agradecer a J. Guerra, J. M. Nieto, A.E. Salvo y F. Conde (†) sus esfuerzos para refundar con éxito la revista, y especialmente a M. Recio, actual directora y editora-jefa, por su importante papel en la digitalización, difusión e internacionalización de la revista. Pero sobre todo a los autores/as que, durante estos años, confiaron en Acta Botanica Malacitana para la difusión de sus trabajos de investigación, sin ellos/as nunca hubiéramos llegado a este momento. Igualmente agradecer al Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga (SPICUM) su constante apoyo institucional a las 40 revistas que llevan el nombre de Málaga y por todo el mundo (UMA Editorial).

Por último, y gracias el esfuerzo continuado de todos los responsables históricos y actuales de la revista y a la calidad de los trabajos publicados, se ha conseguido, para Acta Botanica Malacitana, el cuartil Q 2 en las categorías de Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) y el cuartil Q 3 en la de Ecology (del ámbito Environmental Sciences), y un factor de impacto de 0.319, según datos de Scimago Journal Ranking (2024). Un cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista internacional dentro del total de revistas de su área.

Publicar, por una universidad pública andaluza, el volumen 50 de una revista de botánica es casi un milagro. Mis felicitaciones, agradecimientos y recuerdos para todos los que han contribuido a que Acta Botanica Malacitana haya llegado a hacerlo, colaborando de esta manera a difundir por el mundo, entre otras, la importancia de las plantas en la diversidad de los paisajes malagueños. Los botánicos ponemos nombres científicos a las plantas, y el nombre de una planta es la llave de su literatura. Los nombres vulgares de las plantas son importantes a nivel local, los nombres científicos son imprescindibles a nivel internacional.