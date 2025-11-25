Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Restaurar la imagen de la Fiscalía

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Álvaro García Ortiz renunció ayer a su cargo de fiscal general del Estado tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, que le condena a dos ... años de inhabilitación. Una dimisión tardía, pues debió producirse tras su imputación, a fin de proteger a la institución que dirigía de una crisis que sólo le incumbía a él mismo. El Estado de Derecho exige el sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la ley. La democracia se resiente desde el mismo momento en que existe una sospecha razonable sobre el incumplimiento de este principio elemental por parte de una institución del Estado. Durante el mandato de García Ortiz, la credibilidad de la Fiscalía se ha tensado hasta un extremo insostenible. No han ayudado las irresponsables declaraciones de algunos ministros, en las cuales acusan al Supremo de condenar sin pruebas al fiscal general —cuando todavía ni siquiera se conoce la sentencia—. Por ello, la necesidad de restaurar la imagen de la Fiscalía es hoy irrenunciable. La Comisión Europea alumbró el camino para una reforma en su último Informe sobre el Estado de Derecho de 2025, en cuya primera recomendación a España sugería nada menos que «reforzar el estatuto del fiscal general para garantizar su autonomía e independencia del Gobierno».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  2. 2 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  3. 3

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  4. 4 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  5. 5 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  6. 6

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  7. 7

    El helipuerto de Roca en Marbella tiene demanda: tres empresas aspiran a hacerse con su uso
  8. 8

    Málaga es la tercera provincia española con más menores condenados por delitos sexuales
  9. 9 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria
  10. 10 Colocan dos grandes pancartas para exigir el tercer carril en la variante de Rincón a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Restaurar la imagen de la Fiscalía