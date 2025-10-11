Las relaciones consulares como pilar de un crecimiento sostenible
El Cuerpo Consular actúa como un puente estratégico que conecta nuestra tierra con decenas de países y amplía las oportunidades de cooperación internacional
ALBERTO BENITO. DECANO DEL CUERPO CONSULAR DE MÁLAGA. CÓNSUL DE ARMENIA
Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00
Del 23 al 25 de octubre tendrá lugar en Sevilla el Primer Encuentro de Cónsules de Andalucía, una cita histórica que reunirá a los representantes ... consulares acreditados en nuestra comunidad. Este foro no solo será un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel de la diplomacia consular, sino también una oportunidad para mostrar la relevancia de los cónsules como actores comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural de Andalucía.
Desde el Cuerpo Consular de Málaga acudimos a este encuentro con un convencimiento profundo: nuestra cohesión es la clave para convertir la diplomacia consular en una herramienta útil y tangible para nuestras ciudades. En Málaga lo hemos comprobado: cuando trabajamos de forma unida, somos capaces de responder mejor a las necesidades de nuestros ciudadanos, apoyar a las instituciones locales y generar vínculos que contribuyen al progreso común.
Hoy, Málaga es una ciudad en plena transformación: polo tecnológico, destino turístico internacional, referente cultural y académico. En este contexto, el Cuerpo Consular actúa como un puente estratégico que conecta nuestra tierra con decenas de países, favorece el intercambio económico y cultural, y amplía las oportunidades de cooperación internacional.
El Encuentro de Sevilla subraya una idea fundamental: los cónsules no somos únicamente gestores de trámites o representantes protocolarios. Somos también pilares necesarios para un crecimiento sostenible y de largo plazo, capaces de tender puentes entre sociedades, de atraer talento y de abrir nuevas vías de colaboración que benefician tanto a nuestros connacionales como a la ciudadanía local.
Por eso, esta cita en Sevilla no es solo un ejercicio de representación diplomática: es un paso hacia la consolidación de Andalucía como un territorio abierto al mundo, y hacia la afirmación de que los cuerpos consulares, desde su discreción y cohesión, pueden convertirse en aliados estratégicos para el desarrollo de nuestras ciudades.
