Un hombre y una mujer con un carrito de bebé en el parque de El Retiro. EP
En diagonal

Qué hacer con un hijo

Ahora han pillado en Tarragona una trama de padres marroquíes que dejaban a sus hijos en comisarías y otros centros tras aleccionarlos para que fueran declarados en desamparo y obtuvieran ayudas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:01

Sobre qué puede hacer un padre con un hijo, quizá lo que más indigna sea matarlo. Maltratarlo, encerrarlo. No sé. Que sufra. Aunque como paradigma, ... la fealdad esté en pegar a un padre. También nos suele sorprender lo de venderlos. Y sí, cuando veo una noticia de ese tipo suelo buscar la nacionalidad. Llámenme lo que quieran. ¿Cómo es posible vender a un hijo, a una hija? Ahora han pillado en Tarragona una trama de padres marroquíes que dejaban a sus hijos en comisarías y otros centros tras aleccionarlos para que fueran declarados en desamparo y obtuvieran ayudas. 1,5 millones de euros en fraude a la Seguridad Social. Algunos padres, más pudientes, venían, dejaban a los niños y regresaban a su país, a su vida. Otros, los dejaban y permanecían aquí. Ni desamparo ni leches. Gentuza. Cada vez me cae mejor Carmen Maura cuando en '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' vende a su hijo a aquel rijoso dentista interpretado por Javier Gurruchaga. 

