Qué hacer con un hijo

Un hombre y una mujer con un carrito de bebé en el parque de El Retiro.

Comenta Compartir

Sobre qué puede hacer un padre con un hijo, quizá lo que más indigna sea matarlo. Maltratarlo, encerrarlo. No sé. Que sufra. Aunque como paradigma, ... la fealdad esté en pegar a un padre. También nos suele sorprender lo de venderlos. Y sí, cuando veo una noticia de ese tipo suelo buscar la nacionalidad. Llámenme lo que quieran. ¿Cómo es posible vender a un hijo, a una hija? Ahora han pillado en Tarragona una trama de padres marroquíes que dejaban a sus hijos en comisarías y otros centros tras aleccionarlos para que fueran declarados en desamparo y obtuvieran ayudas. 1,5 millones de euros en fraude a la Seguridad Social. Algunos padres, más pudientes, venían, dejaban a los niños y regresaban a su país, a su vida. Otros, los dejaban y permanecían aquí. Ni desamparo ni leches. Gentuza. Cada vez me cae mejor Carmen Maura cuando en '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' vende a su hijo a aquel rijoso dentista interpretado por Javier Gurruchaga.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión