Editorial

Putin no quiere, Trump tampoco

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Vladímir Putin le tiene bien cogida la medida a Donald Trump. Al autócrata ruso le resultó fácil cortocircuitar la supuesta disposición de EE UU a ... vender a Ucrania misiles de largo alcance. Le bastó con halagar al presidente por su tambaleante alto el fuego en Gaza y embarcarle en otra 'cumbre trampa'. Cinco días después, la diplomacia de EE UU tuvo que renunciar al encuentro previsto en Budapest después de comprobar que Moscú mantiene «sus demandas poco realistas», que pasan por que el país invadido le regale el 20% de su territorio; y esto antes de empezar a negociar.

