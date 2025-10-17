Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid. E. P.

Gafas amarillas

A la última ·

A uno le habría gustado que, nada más ponerse esas gafotas, Cristiano se hubiera lanzado a explicar los fundamentos de la mecánica cuántica

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:22

Comenta

A los futbolistas siempre hay que hacerles caso. Es gente muy preparada, que viaja por el mundo, famosa por la amplitud de sus conocimientos. Lo ... mismo te revelan que no hay enemigo pequeño que te descubren con asombrosa exactitud que los partidos duran noventa minutos. Algunos incluso llevan gafas. Mis favoritas, hasta la fecha, eran las que un día se puso Cristiano Ronaldo para firmar un contrato con el Real Madrid. Eran de pega, pero le daban un aire de intelectual muy convincente. Parecía como si de pronto se hubiera leído toda la colección de clásicos de la editorial Cátedra, anotaciones y estudios preliminares incluidos. A uno le habría gustado que, nada más ponerse esas gafotas, Cristiano se hubiera lanzado a explicar los fundamentos de la mecánica cuántica, pero al final solo dijo que estaba muy contento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9 El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gafas amarillas

Gafas amarillas