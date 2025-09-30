Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

'Casting' de emigrantes

A la última ·

Aunque al líder del PP le resulte extraño, los idiomas se pueden aprender

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:19

A la propuesta del PP sobre inmigración le veo algunos problemas de orden práctico. Por lo que entiendo no se trata de arrojarlos a todos ... al mar, como piden esos exagerados de Vox, pero sí de hacer un bonito casting de emigrantes, con notas de acceso y diferentes pruebas de índole casi deportiva, una especie de La Isla de las Tentaciones, siendo España la tentación y ellos los concursantes. Si descartamos cualquier consideración moral –ese aburrimiento de sociedades decadentes–, la iniciativa del Partido Popular podría incluso encontrar encaje en Telecinco, con un debate en plató moderado por Sandra Barneda mientras el propio Feijóo, con los pectorales aceitados y vestido con un bañador deportivo Speedo, informa desde la playa de los puntos que van sacando los solicitantes de asilo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  5. 5 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  10. 10 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Casting' de emigrantes

&#039;Casting&#039; de emigrantes