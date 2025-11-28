Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno. EP

Me pareció un insulto bellísimo, una manera tal vez brumosa pero creativa de definir a nuestro Pedro

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Se levantó Feijóo de su escaño, cogió el micrófono, afiló esos ojillos acuosos, como de topo recién salido a la superficie, y le espetó al ... presidente Sánchez: «¡Anotop!» Yo lo estaba oyendo por la radio, mientras paseaba al perrito, y de pronto me quedé congelado, con la correa en la mano y la mirada fija en el horizonte. ¡Anotop! Me pareció un insulto bellísimo, una manera tal vez brumosa pero creativa de definir a nuestro Pedro. Imaginé la zozobra de Patxi López, ese hombre que hace años fue lehendakari y que ahora vive en un permanente estado de enfado y estupefacción, cogiendo el móvil y tratando de buscar como un loco esa palabra en el Wordreference, en el Corominas, en el Diccionario de la RAE, en el María Moliner. «No aparece», susurraría con angustia al oído de Pilar Alegría, «me salta de 'anotar' a 'anqueta'. ¿Qué demonios le habrá querido decir este tipo?»

