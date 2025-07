Los periódicos se pagan

Rosa Belmonte Domingo, 27 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cuando Emilia Landaluce y yo presentamos nuestras novelas solemos hablar de los periódicos, de su relevancia, de que nos gustan maquetados (da igual si en ... papel o en el iPad), de que no nos gustan las webs, esas eyaculaciones. Por otro lado, la justicia está en la vía de frenar los resúmenes de prensa por violar derechos de autor. Por el uso no autorizado de contenidos de prensa para comercializar resúmenes. Los servicios de 'clipping'. El parecer de un juzgado, en un estado preliminar del procedimiento, acota una práctica que perjudica los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin autorización. Emilia y yo solemos hablar, pese a los avisos de desaparición, de la relevancia de los periódicos. ¿Con qué iban a abrir por las mañanas las radios y las televisiones? En ambas se hacen revistas de prensa. Dice Emilia que quien no paga por los periódicos no merece que le digan la verdad. Se refiere a los lectores. O no.

