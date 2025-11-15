Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La rotonda

¿Perdón? ¿ Y por qué?...

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para que España pida perdón a México por lo ocurrido hace cinco siglos es, sencillamente, un despropósito histórico ... y político. No se puede juzgar el siglo XVI con las categorías morales del XXI, ni construir un relato simplista donde unos fueron malvados y otros víctimas. Aquello fue un proceso complejo, duro y, sobre todo, profundamente mestizo. Del encuentro surgió un país que, en 1821, tenía una de las capitales más prósperas del planeta, con una estructura económica, social y cultural muy superior a la de la mayoría de territorios de tres cuartas partes del mundo. Conviene recordar algo que ciertos discursos actuales silencian: España no «conquistó sola» México. Gran parte de los pueblos indígenas se alió con los españoles porque buscaban liberarse de la dominación sangrienta ejercida por las tribus-élites mexicas. Esa realidad está documentada y forma parte del propio ADN histórico del país. Además, el modelo español no se pareció en nada al de otros imperios posteriores. Aquí hubo mestizaje, integración cultural y una legislación -imperfecta, como todas- que reconocía la condición humana de los habitantes originarios. Frente a ello, basta observar lo que sucedió en Norteamérica para comprender la diferencia: allí la opción fue el exterminio sistemático; aquí, la mezcla, la convivencia y la creación de un tejido social común.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  2. 2 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  3. 3 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  4. 4 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  5. 5 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  6. 6 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  7. 7 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  8. 8

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto
  9. 9

    ¿Sabes quién es la nueva perla del Barça?
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Perdón? ¿ Y por qué?...