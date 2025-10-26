¡Peligro! Falta alta tensión

Poco se habla, por no decir casi nada, de una serie de inversiones que son fundamentales para el desarrollo de cualquier territorio. En Málaga, por ... ejemplo, hay un problema considerable que no se está tratando con la diligencia debida. Me refiero a las infraestructuras eléctricas, que seguramente para los partidos políticos resulta poco rentable a nivel electoral, porque simplemente no se ven. Es más llamativo dar la matraca con asuntos como el auditorio, una nueva carretera, el tren litoral o la ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol. Sin duda, son proyectos muy necesarios para el desarrollo de la provincia, pero algunos de ellos no se podrán llevar a cabo simplemente porque no habría suministro eléctrico para sustentarlos. Así de simple y así de claro. Por eso es urgente poner sobre la mesa que hay que aumentar la capacidad.

Pero es que ya se están frenando proyectos importantes por esta carencia. La propia Endesa ha presentado alegaciones a este respecto en el plan de infraestructuras que se está elaborando ahora en relación al PGOU de 2011. Sobre este particular hay que hacer un inciso, porque este documento se está haciendo ahora, ¡14 años después! Para que después se diga desde el Ayuntamiento de Málaga que no se producen retrasos significativos a nivel burocrático, sin duda, uno de los grandes males que sufren las administraciones en España. Eso no hay LISTA que lo remedie, por mucho que se diga que es la panacea. No, no lo es. Las instituciones siguen siendo demasiado lentas ante el avance de la sociedad, que siempre va varios años por delante.

La Málaga de ahora es muy distinta a la de hace 14 años, porque la actividad económica ha cambiado bastante. La propia compañía eléctrica ha puesto el acento en que hay 13 proyectos de centros de datos que quieren instalarse en la capital y que corren el peligro de no hacerlo si no se garantiza el suministro. Estos negocios requieren de un altísimo consumo de energía. La digitalización tiene estas cosas. A esto hay que unir la creciente flota de vehículos eléctricos. Hay un auténtico bombardeo sobre los usuarios para que compren coches eléctricos para preservar el medio ambiente, aunque esto no ha venido acompañado de un verdadero plan para garantizar el suministro en las calles de la capital. La compañía eléctrica también ha alertado con el tercer hospital que, sin duda, necesitará de más suministro eléctrico que el actual Carlos Haya.

Hay proyectos como son los centros de datos que no se instalarán si no tienen garantizado el suministro eléctrico

Al Gobierno le ha pillado este asunto con el paso cambiado y se está produciendo un debate para frenar el cierre de algunas centrales nucleares como la de Almaraz, porque fiarlo casi todo a las energías renovables no parece muy seguro, sobre todo después del gran apagón que sufrió el país hace unos meses, a lo que hay que añadir que cada vez se necesita un mayor suministro eléctrico. La energía es un pilar básico en cualquier Estado. No hay que olvidar que lo primero que blindan los países son sus suministros ante cualquier contingencia bélica. La luz y el agua son sagrados para el funcionamiento de cualquier país civilizado. Por eso, los partidos políticos que están al frente de las instituciones tienen que dar absoluta prioridad a este asunto que en Málaga está empezando a ser un verdadero problema para que siga creciendo a nivel económico.

El refuerzo y la creación de nuevas subestaciones no pueden dilatarse en el tiempo, pese a que seguramente habrá un sector minoritario que pondrá palos en las ruedas para que no se ubiquen en un lugar determinado. Con eso hay que contar también, no lo duden, pero hay que mantener el pulso firme cuando el interés general en este tipo de infraestructuras está fuera de cualquier duda. Por desgracia, en Málaga ya hay que poner el cartel de ¡Peligro! Falta de alta tensión'...