Málaga necesita reforzar y poner en marcha nuevas subestaciones. SUR
¡Peligro! Falta alta tensión

Javier Recio

Javier Recio

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Poco se habla, por no decir casi nada, de una serie de inversiones que son fundamentales para el desarrollo de cualquier territorio. En Málaga, por ... ejemplo, hay un problema considerable que no se está tratando con la diligencia debida. Me refiero a las infraestructuras eléctricas, que seguramente para los partidos políticos resulta poco rentable a nivel electoral, porque simplemente no se ven. Es más llamativo dar la matraca con asuntos como el auditorio, una nueva carretera, el tren litoral o la ampliación del aeropuerto de la Costa del Sol. Sin duda, son proyectos muy necesarios para el desarrollo de la provincia, pero algunos de ellos no se podrán llevar a cabo simplemente porque no habría suministro eléctrico para sustentarlos. Así de simple y así de claro. Por eso es urgente poner sobre la mesa que hay que aumentar la capacidad.

