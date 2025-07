La de películas que tendría Bernard Galveston...

Correos puso este miércoles pasado en circulación un total de 70.000 sellos con la imagen del malagueño Bernard de Gálvez, el hombre que cambió ... el curso de la guerra de Independencia de Estados Unidos y que fue clave en el nacimiento del poderoso país.

El que fuera gobernador de Luisiana y miembro de una familia militar española de poderío con gran peso en las Américas conquistadas por Cristóbal Colón, mal que les pese a algunos, recibió un más que justo homenaje del Servicio Filatélico de Correos, entidad necesitada, por cierto, de buenas noticias. El sello conmemora el nacimiento, hace ahora 279 años en Macharaviaya del héroe patrio en lo que ha sido un 'nuevo triunfo' en la batalla que muchas veces lleva a cabo de forma muy solitaria, sin apenas apoyo, la Asociación Bernardo de Gálvez, con el incombustible Manuel Olmedo como principal mentor. Lo que ha conseguido esta asociación (entre otras cosas la restitución del retrato del malagueño en el Senado de Estados Unidos) es insólito, porque lo ha hecho sin ningún otro objetivo que poner en valor y resaltar la figura de un paisano que fue un gran héroe. Pero no se crean que ha sido cosa fácil, no, ya que la petición se hizo en 2018, o sea hace siete años ni más ni menos, aunque al final lo que vale es lo conseguido, sin duda alguna.

Con un tamaño habitual de 28,8 por 40,9 milímetros y un precio de 1,95 euros por unidad, miles de sobres de cartas (que aún se siguen escribiendo, oigan) circularán con el retrato del que, como refiere Manuel Olmedo, «es la figura militar con más éxitos militares y políticos desde el Gran Capitán», lo que no dice poco. Si Bernardo de Gálvez se hubiera llamado Bernard Galveston, seguro que Hollywood habría llenado las carteleras de los cines de medio mundo y Netflix exhibiría un brutal catálogo con sus gestas, historias personales y familiares y todo lo que a ustedes se les ocurra... Pero miren, se le ocurrió ser de Málaga, nacido en Macharaviaya. Pues eso. Lo que siempre decimos...

«Vuela, Jesús, camino de tu nube. Sube con la brisa de la noche, dejando atrás las ásperas montañas de tu Ronda. Instala tu consulta en el azul limpio y sereno de los cielos. Hazlo desde la serena quietud y el sosiego donde ya no hay ni miedo ni dolor. Míranos desde allí y ejerce tu bondad pidiendo por nosotros, para evitarnos el mal que siempre acecha. Descansa ahora de tus cuitas y, desde un recuerdo de piedra y de cenizas, vive y sobrevive en el corazón de todos los que curaste, de todos los que consolaste, de todos los que te amaron. Porque tu memoria de hombre bueno no se desvanecerá, sino que se erigirá en un pedestal donde brillará para siempre tu eficaz, amable e infinita medicina». Con estas emotivas palabras despedía en las redes sociales al doctor Jesús Parra el cronista oficial de Benalauría a quien fuese el médico del pueblo durante 35 años.

El doctor Parra el día de la imposición de su nombre al consultorio sanitario de Benalauría.

El doctor Jesús Parra Rojas falleció hace unos días a causa de una grave enfermedad. Todo el que le conoció destaca su bondad y su gran vocación, lo que sumado a sus aptitudes y cualidades le convirtieron en una persona muy querida en toda la comarca de Ronda. El doctor Parra ha dejado una impronta que solo los 'grandes humildes' (palabras no incompatibles) son capaces de hacer. Un mes de julio de 1990 un joven médico llegaba a ocuparse de la salud de los vecinos de Benalauría y Benadalid, y allí hizo su carrera y curó, animó y ayudó a no pocos vecinos que hoy lo lloran en silencio... Lo que comenzó como un destino provisional en el Valle del Genal, se convirtió en su hogar y su vocación durante casi 40 años. «Excelente profesional y una magnífica persona, cercano, cordial y agradable en el trato a sus pacientes y amigos, no había diferencias entre lo uno y lo otro», ha publicado el Ayuntamiento de Gaucín, donde también atendió a los pacientes del Centro de Urgencias.

Jesús Parra Rojas pudo disfrutar en vida del homenaje que le realizaron hace unos meses en Benalauría, donde bautizaron con su nombre la sede del consultorio médico como muestra de afecto y agradecimiento.Los grandes hombres se conocen por sus pequeñas obras, escribió no hace poco Séneca, el gran filósofo cordobés.

Pocos artistas pueden mezclar la realidad con fantasía y surrealismo con un universo de colores como hace el veleño Antonio Hidalgo, quien hasta hoy domingo exhibe sus obras en la Oficina de Turismo de Torre del Mar en una muestra abierta el día 3 de junio y que ha sido un gran éxito de público y crítica.

Artista único. Influenciado por su tierra veleña como pocos otros, Antonio Hidalgo ha logrado captar la atención de visitantes y críticos por su estilo único, porque desde sus inicios, Hidalgo ha explorado la frontera entre lo imaginario y lo tangible, creando obras que invitan a los espectadores a sumergirse en mundos oníricos llenos de simbolismo y emoción, con una visión muy personal del mundo. Además, la obra del veleño es divertida, en el amplio sentido de la palabra; cuadros que te alegran el día y te iluminan un despacho o un salón, lo que no es fácil de conseguir. La exposición de Torre del Mar no sólo es una muestra de su talento, sino también una invitación a dejarse llevar por la magia del arte. Grande Antonio Hidalgo.

La celebración del 90 cumpleaños del periodista José Luis Yagüe en Marbella fue un evento memorable lleno de alegría, elegancia y buenos deseos. La fiesta tuvo lugar en la Finca Alamur Alabardero, del Grupo Lezama (¡cómo se te echa de menos en San Pedro, amigo Luis!) , donde familiares, amigos y seres queridos se reunieron para homenajear a una de las figuras más queridas de la Costa del Sol. Durante la celebración, se compartieron momentos emotivos y anécdotas que resaltaron la trayectoria y el carácter de Yagüe, quien ha sido un referente en su entorno. La música en vivo y un delicioso ágape complementaron la noche, creando un ambiente festivo y lleno de gratitud. Toda una vida dedicada al mundo del periodismo, José Luis Yagüe fue uno de los primeros corresponsales de SUR en Campo de Gibraltar y Marbella y hoy es el periodista en activo más longevo de España. Genio y figura.

Terminamos con la gran fuerza cofrade de Mena. Casi 1.000 hermanos votaron en unas elecciones de las que Ramón Gómez salió elegido hermano mayor. Enhorabuena, tanto a él como a Ramón Gómez padre, un histórico de la congregación perchelera, que vivió una intensa jornada con colas ante las urnas durante todo el viernes.

Disfrutemos de la vida, de julio y de lo que tenemos, que calor ha hecho siempre en Málaga en verano...