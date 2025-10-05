Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El papel de la universidad

La profunda transformación que se avecina en la formación y el mercado de trabajo por el impacto de la IA y la llegada de centros privados a la provincia abre un panorama interesante en el ecosistema educativo de Málaga

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Casi sin darnos cuenta estamos inmersos en una extraordinaria transformación del mercado de trabajo que obliga a analizar cuanto antes el ecosistema educativo. El impacto ... que la inteligencia artificial tiene hoy y tendrá en los próximos tiempos –no conviene hablar de años, porque muchas cosas ocurrirán en meses–, la velocidad con la que vamos a asistir a cambios inimaginables y la revolución en los hábitos de consumo hacen necesario adaptar la formación a las nuevas realidades y a las exigencias de las empresas y administraciones. Sobre los hombros de las universidades y los centros de formación profesional recae, por tanto, una enorme responsabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

