Paloma Saborido llegó, vio y venció

Paloma Saborido, en la via della Conciliazione, con San Pedro del Vaticano al fondo.

La Virgen de la Esperanza ya está recogida y en su templo después de dos semanas muy intensas en las que ha protagonizado un verdadero ... hito histórico. Contemplar el magnífico trono junto al Coliseo es una estampa difícil de superar, así como su estancia en una capilla de la basílica de San Pedro, donde incluso el Papa León XIV fue a rezar ante la imagen malagueña. Miles de personas contemplaron la belleza de su imagen y del impresionante trono, muchas de ellas de la provincia que no dudaron en hacer un esfuerzo económico para desplazarse hasta Roma para vivir este momento histórico. Pero las cosas no pasan por casualidad. Siempre hay alguien que propicia este tipo de acontecimientos y a la que hay que agradecer su iniciativa. En este caso se trata de Paloma Saborido, una cofrade que no pertenece precisamente a la Esperanza, sino a la cofradía de la Pollinica.

Saborido tuvo una brillante idea tras participar en el congreso internacional de cofradías que se celebró en Málaga en 2021. Ahí entabló amistad con Rino Fisichella, responsable de la evangelización y la religiosidad popular del Vaticano, vamos una especie de ministro de la Santa Sede para que nos entendamos todos. Cuando el Papa Francisco convocó para 2025 el Jubileo bajo el lema 'Peregrinos de la Esperanza', y dentro del cual se desarrollaría el Jubileo de las cofradías, Saborido fue incluida en el comité organizador y allí planteó la idea de celebrar en Roma una procesión como las que tienen lugar en Málaga durante la Semana Santa. La propuesta fue aceptada y lógicamente defendió que debía de estar protagonizada por la Virgen perchelera. Y hay que agradecerle a Paloma Saborido que también tuviera en cuenta a la Semana Santa de Sevilla para representar los dos principales modelos cofrades a nivel andaluz. Pese a ello, en algunos sectores de la capital hispalense, guardianes de lo que allí se denomina la 'sevillanía', no han aceptado de buen grado que una 'malaguita' como Saborido tuviera todo el protagonismo, ya que ha sido ella la que ha viajado en innumerables ocasiones a Roma para reunirse tanto con la cúpula de la curia vaticana como con el ayuntamiento romano. De hecho, se ha notado que desde Málaga se ha tenido un mayor entusiasmo con este acontecimiento que desde Sevilla, donde incluso se ha criticado que el Cachorro participara en esta procesión, quizá sea porque la Esperanza lo ha eclipsado, como lo demuestra el hecho de que el principal periódico italiano llevara una foto del trono de la Esperanza a su portada en la edición del pasado domingo. A lo mejor fue porque en las calles de la capital italiana había un ambiente propio del barrio del Perchel, donde resonaban los vivas a la Virgen y a Málaga de manera continuada frente al silencio de la parroquia sevillana, que para nada no fue tan nutrida y expresiva como la malagueña. En algunos sectores hispalenses guardianes de la 'sevillanía' no se ha encajado bien que una 'malaguita' tuviera todo el protagonismo. ¡Ave Paloma! Paloma Saborido ha mostrado un magnífico talante pese a las incertidumbres que han surgido en el camino, pues no hay que olvidar el detalle que en las semanas previas a la procesión falleció el Papa Francisco y hubo que celebrar un cónclave para elegir a su sucesor, con lo que el acto de las cofradías pasó a un segundo plano en el Vaticano, lo que generó dudas que resultaban fundamentales a la hora de organizar todos los actos. De hecho, se suspendió a última hora la presencia del Cachorro y la Esperanza en la misa que iba a clausurar el Jubileo y que se convirtió en la eucaristía de inicio del pontificado del agustino León XIV. Paloma Saborido, una mujer que desprende buen rollo por su sonrisa permanente pese a las adversidades, ha llevado sobre sus espaldas un proyecto con un elevado coste económico y una gran responsabilidad organizativa y logística que ha sabido encauzar y gestionar con gran éxito, donde ha llevado a Málaga a lo más alto. Saborido llegó, vio y venció. ¡Ave Paloma!

