Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pagos bajo sospecha

El PSOE no puede mantenerse impertérrito cuando el juez del Supremo no ve creíbles sus explicaciones sobre los gastos en 'cash' a Ábalos y Koldo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una vez más, será la instrucción judicial la que determine si la mecánica de pago de gastos del PSOE incurrió en algún ilícito y, en ... el supuesto de que se verifique, cuál es su alcance. Pero lo que resulta difícilmente sostenible es que los socialistas, como se ha afanado en subrayar el propio presidente del Gobierno, comparecencia en el Senado incluida, insistan en que esas retribuciones en metálico «contra factura» son la práctica habitual cuando el recurso al 'cash' se ha venido desterrando desde hace años precisamente para evitar corruptelas; cuando se sustituyen las transferencias bancarias por el traslado físico de dinero -hasta un millón de euros entre 2027 y 2024- desde la cuenta del PSOE en el BBVA; o cuando era Koldo García, sin cargo orgánico conocido, el encargado de una función tan desconcertante como la de recibir esos pagos por gastos y repartirlos. Insinuar, como hizo ayer Patxi López, que el juez del Supremo actúa con intención política para favorecer al PP se antoja un simple parapeto que no exonera a los suyos de ofrecer las explicaciones creíbles que, según la justicia, no están dando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  7. 7 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este sábado festivo, 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pagos bajo sospecha