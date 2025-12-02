Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

En diagonal

Orriols y Larry David

Rosa Belmonte

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca. Que una parte de votantes jóvenes ... se sitúa más a la derecha que antes como reacción a los gobiernos actuales de Cataluña y España. Que es normal que muchos se definan políticamente por oposición a quien gobierna. Ahora que Aliança Catalana pesca ya en todos los caladeros, está claro que también entre los jóvenes. Y eso puede explicarse tanto en el independentismo como en el rechazo a la inmigración. A la vez Vox apela a «La España feliz de los toldos verdes». A los barrios, a la clase obrera. En el documental francés 'Regreso a Reims' cuentan cómo la clase obrera pasó de votar a la izquierda a votar a Le Pen. Este diálogo entre madre e hija: «Mamá, si están en contra del aborto». «Pero yo no les voto por eso». Como Larry David, Sílvia Orriols no dice las cosas que muchos piensan, pero no dicen, sino las que piensan que no deben ni pensar.

