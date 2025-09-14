Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Odio

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

A estas alturas de la semana probablemente a usted ya le habrán llegado por tierra, mar y aire los vídeos de los nuevos asesinatos en ... directo que vuelven a ponernos frente al espejo del espanto. Digo nuevos y no últimos porque los que están por venir, eso seguro, escalarán un peldaño más en esta espiral de locura que parece no tener fin. No sé qué efecto les habrán causado, si ya están anestesiados, pero yo no dejo de darles vueltas. Les hablo por supuesto del tiro fulminante que acabó con la vida de Charlie Kirk, 31 años y padre de dos hijos pequeños, mientras participaba en un encuentro multitudinario con estudiantes en una universidad del valle de Utah; pero sobre todo de otro vídeo que aún no habíamos terminado de digerir cuando ya teníamos encima el siguiente: chica de 23 años en un vagón de metro en Charlotte (también en EE. UU) que recibe por la espalda una puñalada mortal de un pasajero que ni siquiera conoce. La chica se desangra y muere allí mismo. Fin.

