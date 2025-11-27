Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EDITORIAL

Nuevo revés a los Presupuestos

Pedro Sánchez se someterá esta mañana a un nuevo test parlamentario que medirá el apoyo de sus socios en el Congreso

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Congreso de los Diputados debatirá esta mañana la senda de estabilidad presupuestaria, comúnmente conocida como «techo de gasto». Su relevancia estriba en que, con ... el objetivo de disciplinar el gasto público, fija la cuantía máxima de gasto no financiero de las administraciones públicas, a la vista de la previsión de crecimiento de la economía española en el medio plazo. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo el pasado martes y lo remitió al Congreso para su validación en el último punto de la sesión plenaria de esta semana. Como anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo eleva el techo de gasto en un 8,5 % respecto de 2025, 16.600 millones de euros más que en 2025, y dispone una reducción progresiva de la deuda pública hasta 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  7. 7 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola
  8. 8 El TSJA admite a trámite el recurso de unos vecinos que se oponen la construcción de un bloque de VPO junto a sus pisos
  9. 9 La investigación por las cuatro muertes de Torrox apunta a una instalación defectuosa en el termo de gas para calentar el agua
  10. 10

    Estas son las bonificaciones para la nueva tasa de basura: Málaga estudia un sistema con QR

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nuevo revés a los Presupuestos