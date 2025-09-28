Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo obispo

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

No sé qué le parecerá a ustedes, pero me gusta el nuevo obispo de Málaga. Lo digo así, sin concederle si quiera los cien días ... de rigor y asumiendo que no siempre aciertas en las primeras impresiones, así que espero no tener que tragarme esta columna. Pero me gusta. Me gusta la gente a la que se le entiende cuando habla, que no evita ningún titular y que prefiere la calle al púlpito. Hasta aquí, mi visión como periodista. Me gustan más los pastores que los príncipes, que el mensaje llegue más allá de la misa de doce y que me hagan sentir parte de esto independientemente de las (muchas) curvas que me hayan alejado del camino. Hasta aquí, mi visión como católica.

El nuevo obispo