No hay plan b

El PNV se aferra a Pedro Sánchez y a la vieja táctica como si no hubiera un mañana

Juan Carlos Viloria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

El Partido Nacionalista Vasco se aferra a Pedro Sánchez como si no hubiera un mañana. En el pleno del Congreso donde se plasmó la quiebra ... del grupo de la investidura, la portavoz del PNV ni preguntó al presidente por los casos de corrupción. Se limitó a anunciar una legislatura agónica para los próximos meses, sin Presupuestos, sin mayoría para legislar y con la Justicia pisando los talones al PSOE con titulares sobre la corrupción cada mañana en los medios. La pregunta retórica que le hizo la portavoz Maribel Vaquero a un Pedro Sánchez enrocado en la Moncloa, se la podía haber realizado a sus propios compañeros de partido: ¿A dónde vamos? Ya se sabe que Sánchez va a resistir como sea, pero la respuesta no es fácil para un partido que tras el derrocamiento de Urkullu y Ortúzar tiene todos los frentes abiertos y una cierta sensación de callejón sin salida, pero sin un plan b.

