Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En diagonal

Ninguna intromisión

Rosa Belmonte

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

No tiene Sánchez muy acreditada su defensa de la separación de poderes. No es sólo el ¿de quién depende la fiscalía? Asimismo, tenemos el «hay ... Gobierno para largo», que tenía intención de aguantar «con o sin apoyo de la oposición» y también «con o sin apoyo de un poder legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». O sea, que le dé la razón. Proclamó Sánchez el domingo la inocencia del fiscal general (y más, oye, después de lo que había visto en el juicio). Hoy declara el propio fiscal general y ayer Pilar Alegría secundó a Sánchez. Que lo de su señorito defendiendo la inocencia del fiscal en la entrevista de 'El país' no fue «ninguna intromisión». Como dice Ignacio Varela, el fiscal puede ser inocente y corrupto a la vez. Puede no demostrarse que filtró un documento, pero eso no supondrá que no esté bajo la sospecha de lo indecente. Una absolución no validará moralmente su actuación. Pero cómo la van a restregar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  2. 2 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  3. 3 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  7. 7 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire
  8. 8 Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga
  9. 9 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  10. 10 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ninguna intromisión