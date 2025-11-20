Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EDITORIAL

Mordidas a la democracia

La regeneración democrática que se abría paso en España tras la muerte de Franco, de la que hoy se cumplen 50 años, tropieza de forma reiterada con la corrupción, germen del desencanto y el populismo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Ni Koldo ni Ábalos. El caso de corrupción que sacude al PSOE y compromete la frágil estabilidad de la legislatura lleva el nombre de Santos ... Cerdán, el exsecretario de Organización socialista que permanecía encarcelado desde el 30 de junio por la trama de mordidas urdida a cambio de amaños en obras públicas. Después de las revelaciones destapadas por la UCO sobre el cobro de comisiones -un 2% por contratos con Acciona-, el juez decidió ayer su libertad provisional con medidas cautelares al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya pruebas que, no obstante, le mantienen en el disparadero. «Indicios de criminalidad» que, según el instructor, «se han reforzado» por su papel de «enlace» de una red con tentáculos en el Gobierno de Pedro Sánchez.

