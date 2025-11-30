Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Luis Ábalos, el jueves cuando se decidió su ingreso en prisión. Efe
Repaso semanal

Miedo a los jueces y terror al jurado

Javier Recio

Javier Recio

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:01

España se debate en los juzgados. El Parlamento ha dejado de ser el centro de la discusión política. Toda la actividad transcurre entre sentencias y ... autos judiciales. El fiscal general se ha visto obligado a dimitir esta semana tras conocerse su condena por el Tribunal Supremo. Quién iba a pensar que el mayor garante del principio de legalidad iba a terminar como un delincuente, defendido además por el presidente del Gobierno y algunos de sus secuaces ministros, que no dudan en atacar a los magistrados sentenciadores. Incluso piden a la plebe que se subleve contra ellos con una ministra como Yolanda Díaz actuando como una auténtica piquete informativa.

