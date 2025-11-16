Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿'Menas-Erasmus' o unos pobres desgraciados?

Ana Barreales

Ana Barreales

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:01

La Fiscalía ha abierto varios expedientes en Málaga por una modalidad de abandono que la policía ha bautizado con el nombre frívolo de 'menas-Erasmus'. ... Familias marroquíes viajan a España como turistas con el objetivo de dejar aquí a sus hijos, confiando en que el sistema de protección los acoja. El procedimiento es terrible, sobre todo para los menores, pero resulta descorazonador ver cómo se entiende y se juzga en los comentarios de la noticia. Llamarlos 'menas-Erasmus' es una forma de convertir el drama de la pobreza extrema en una caricatura de oportunismo. Como si abandonar a un hijo adolescente en otro país fuera una decisión tomada desde la comodidad, y no desde la desesperación.

