Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una de memoria

Ana Pérez-Bryan

Ana Pérez-Bryan

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Imaginen la escena. 16 de diciembre de 1900. Dique de Levante. Al filo del mediodía, un imponente temporal de Levante engulle en apenas unos minutos ... a la invencible Gneisenau, una fragata alemana que justo en ese momento hacía maniobras a unas pocas millas de la costa, casi al abrigo del Puerto, convencida de que las malas previsiones meteorológicas no podrían con ella. No era la primera vez, no tenía por qué pasar nada, se dijo su capitán. El naufragio se lo llevó por delante, a él y a otros 40 hombres. El espanto se vivió en directo desde la primera línea de Puerto y del incipiente Parque de Málaga, esa franja de terreno que ganamos al mar a principios del siglo XX hasta que el mar nos ganó a nosotros. Al menos, aquella mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  6. 6 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Un municipio de Málaga marca la temperatura mínima más alta de este sábado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una de memoria