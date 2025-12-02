Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Tribuna

¿Por qué los médicos hacemos huelga?

La visión romántica, casi idealizada, de la profesión sirve a veces para justificar precariedades que en ningún otro ámbito serían toleradas

Pedro J. Navarro

Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Para la mayoría de los médicos resulta incómodo hacer huelga. No encontramos satisfacción en paralizar nuestra actividad ni nos sentimos orgullos por dejar de atender ... a nuestros pacientes, aunque sea de manera temporal y siempre garantizando los servicios esenciales. Hacer huelga va en contra de nuestra manera de entender la profesión y del compromiso ético que asumimos al entrar en una consulta por primera vez. Por eso, cuando los médicos decidimos movilizarnos es porque no queda más remedio. Y en esta ocasión, lamentablemente, no lo hay. El motivo de esta huelga no es salarial, ni es una reivindicación corporativista, ni responde a intereses ocultos. El motivo es claro: el rechazo unánime de la profesión médica al borrador del nuevo Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. Llevábamos mucho tiempo esperando un nuevo Estatuto y, sin embargo, cuando ha llegado nos hemos llevado una gran decepción. Después de años reclamando una actualización normativa que por fin reconociera la realidad del trabajo médico, nos encontramos con un documento que ningunea a los facultativos, que ignora nuestras responsabilidades y que pasa por alto los problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona
  6. 6

    «Tengo pacientes de VIH en seguimiento con 84 años, que llevan 35 de infección»
  7. 7

    Málaga descarta por ahora una gran incineradora para eliminar los residuos que no se pueden reciclar
  8. 8 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  9. 9

    El alcalde de Málaga no tiene quien le escriba
  10. 10 Dos trenes del Cercanías entre Málaga y Fuengirola no circulan y dejan tirados a cientos de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Por qué los médicos hacemos huelga?

¿Por qué los médicos hacemos huelga?