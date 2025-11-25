Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La matraca Cosidó

ROSA BELMONTE

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El penúltimo en tirar de la matraca Cosidó ha sido Sánchez. Tras la condena a García Ortiz, lo habían hecho otros políticos del PSOE o ... periodistas afines (Intxaurrondo se lo recordó a Tellado). Lo de Cosidó es como que España es el segundo país con más fosas o el PP el partido más corrupto de Europa. Cosas que se dicen. Como las «cosas que pasan» de Trump. Da igual si el whatsapp desvelado de Cosidó, entonces senador del PP, presumiendo de mantener la presidencia «por la puerta de atrás» de la sala segunda del Tribunal Supremo dinamitó el acuerdo que había para renovar el CGPJ. El propio Marchena renunció a presidir el CGPJ y el TS. Cosidó, digamos, estaba en el PP a la derecha de Gengis Khan. Pero es que, en aquel momento (2018), Sánchez elogió a Marchena. Dijo que su renuncia demostraba que era idóneo para presidir el CGPJ y el TS. Ensalzó su prestigio e independencia. Pero da igual lo que diga Sánchez. Y da igual cuando se escriba esto.

