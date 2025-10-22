Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga


Más desigualdad

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

La renta media en España ha aumentado un 7% y se sitúa en 15.000 euros por persona al año, según el Atlas de Distribución ... de la Renta correspondiente a 2023, elaborado por el INE. Pero simultáneamente, la desigualdad entre comunidades y la brecha norte-sur también se ha incrementado de manera inquietante. Las diferencias entre la mayoría de los municipios del País Vasco, con un 91% de sus habitantes que disfrutan de la denominada 'renta alta' por encima de los 16.000 euros, y los municipios de zonas de Murcia, Extremadura o Andalucía, por debajo de los 12.500 euros, evidencia la profunda desigualdad. Pese a los buenos datos macroeconómicos, los incrementos del salario mínimo y la ayuda de los fondos europeos al desarrollo, la brecha entre ricos y pobres se está convirtiendo en un mal endémico.

