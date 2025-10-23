Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

Lapsus

«Somos sentimientos y tenemos seres humanos»: el error provoca risas, pero también estragos

Marta San Miguel

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:39

Lo peor del lapsus es que ya no hay marcha atrás. Da igual que te pase en la calle o en el Senado, que te ... quedas atrapado en lo inesperado, y te persigue aunque rectifiques como hizo Trillo ante el ejército de El Salvador cuando gritó con los talones pegados aquel emblemático «¡Viva Honduras!». En segundos te tienes que acomodar a esa nueva realidad que tú mismo has provocado, como cuando te metes en la autovía por la que vas a diario, pero esta vez tenías que haber ido en la dirección opuesta.

