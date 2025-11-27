Confiesa que has vivido

Siempre me han asombrado los libros de memorias escritos por menores de 30 años. Sucede con los deportistas de élite. A esa edad en la ... que la mayoría piensa en el futuro más que en el pasado, ellos ya están en disposición de contar lo que han vivido. Apabulla la precocidad, por ejemplo, de Fernando Torres, que publicó 'El Niño: la biografía' con 30 años, o Nadal, que fue aún más precoz y con solo 25 años sacó sus memorias 'Rafa. Mi historia'. Si un deportista ha vivido cien vidas con la edad en la que muchos aún son becarios, ¿cuántas vidas habrá tenido un político de 70 años como Nicolas Sarkozy?

En octubre, el ex presidente francés entró en prisión por un delito de financiación ilegal; pasó tres semanas en la cárcel parisina de la Santé y le dejaron salir el pasado 10 de noviembre, al no percibir riesgo de fuga. Ahora, esos veinte días que pasó encerrado los ha convertido en un libro que ha titulado 'El diario de un prisionero'. Llega a las librerías el 10 de diciembre.

Al anunciar esta publicación, el mandatario francés parece decir 'Confieso que he vivido' parafraseando las memorias de Pablo Neruda, sin embargo, siempre me ha gustado más el título de las memorias de García Márquez: 'Vivir para contarla', quizá porque nos defiende de esta moda actual de contar lo que nos sucede en el momento mismo en que nos pasa.

«En prisión no hay nada que ver, nada que hacer. Olvido el silencio que no existe en la Santé, donde hay mucho que oír. El ruido es, desgraciadamente, constante. Como en el desierto, la vida interior se fortalece en prisión», dice el autor, que en tiempo récord ha procesado y filtrado su experiencia en un libro que tiene incluso hasta portada. ¿Cuánto tiempo es suficiente para confesar haber vivido? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo es necesario para narrar adecuadamente? Victor Hugo, por ejemplo, trabajó más de quince años en 'Los Miserables', pero Hemingway tardó menos de ocho semanas en escribir 'El viejo y el mar'; Jacobo Bergareche escribió en apenas un mes 'Los días perfectos' mientras que Laura Fernández le dedicó cinco años a su libro 'La señora Potter no es exactamente Santa Claus'. No hay respuesta válida a cuánto ha de tardar un autor para escribir un buen libro. Sin embargo, ahora que cualquier evento es susceptible de adquirir la cualidad de lo narrable, reclamo las historias reposadas, lo que llega más tarde, como a destiempo.

Si tuviera una librería no sé en qué sección colocaría las memorias de algo tan noticioso y truculento como es la vivencia en la cárcel de un expresidente de Francia. Más que un libro, dada su inmediatez, parece la actualización del Instagram.