El expresidente francés Nicolas Sarkozy a su salida tras conocerse el veredicto en el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007. AFP

Confiesa que has vivido

Sarkozy saca un libro de sus 20 días en la cárcel con la inmediatez del que actualiza el Instagram

Marta San Miguel

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:21

Siempre me han asombrado los libros de memorias escritos por menores de 30 años. Sucede con los deportistas de élite. A esa edad en la ... que la mayoría piensa en el futuro más que en el pasado, ellos ya están en disposición de contar lo que han vivido. Apabulla la precocidad, por ejemplo, de Fernando Torres, que publicó 'El Niño: la biografía' con 30 años, o Nadal, que fue aún más precoz y con solo 25 años sacó sus memorias 'Rafa. Mi historia'. Si un deportista ha vivido cien vidas con la edad en la que muchos aún son becarios, ¿cuántas vidas habrá tenido un político de 70 años como Nicolas Sarkozy?

diariosur Confiesa que has vivido

