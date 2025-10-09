Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La depresión

La depresión son las sillas de plástico de un ambulatorio de la Seguridad Social

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:05

Comenta

La depresión son las sillas de plástico de un ambulatorio de la Seguridad Social. La depresión es contratar un Uber por 18 euros y que ... luego la factura sea de 24. La depresión es una habitación de hotel en donde vas a colgar tu camisa en el armario y te encuentras con una percha ortopédica que hay que descolgar de un gancho y luego volver a colgar la capada percha del maldito gancho, como si tuvieses que tener habilidades de neurocirujano. La depresión es recibir correos electrónicos desde la administración con aviso de 'no-reply'. El 'no-replay' es, en general, depresión oficial. La depresión es Renfe e Iberia cuando se ponen estupendas. La depresión es la estación de Chamartín, fea a más no poder. La depresión es encender la tele y ver a un montón de todólogos que defienden el bien universal y un mundo lleno de buenos y malos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  5. 5 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  8. 8 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  9. 9 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La depresión

La depresión