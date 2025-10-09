La depresión son las sillas de plástico de un ambulatorio de la Seguridad Social. La depresión es contratar un Uber por 18 euros y que ... luego la factura sea de 24. La depresión es una habitación de hotel en donde vas a colgar tu camisa en el armario y te encuentras con una percha ortopédica que hay que descolgar de un gancho y luego volver a colgar la capada percha del maldito gancho, como si tuvieses que tener habilidades de neurocirujano. La depresión es recibir correos electrónicos desde la administración con aviso de 'no-reply'. El 'no-replay' es, en general, depresión oficial. La depresión es Renfe e Iberia cuando se ponen estupendas. La depresión es la estación de Chamartín, fea a más no poder. La depresión es encender la tele y ver a un montón de todólogos que defienden el bien universal y un mundo lleno de buenos y malos.

La depresión es ver buenos y malos en este mundo. La depresión es un psiquiatra de la Seguridad Social que te dedica diez minutos cada seis meses. La depresión es ser autónomo en España. La depresión es un coche oficial con cristales tintados. La depresión es el Real Madrid jugando contra el Barcelona. La depresión es el Barcelona jugando contra el Real Madrid. La depresión es el fútbol como única verdad del mundo. La depresión es que te pidan opinión sobre lo inopinable. La depresión somos todos nosotros caminando como zombis hacia nadie sabe dónde. La depresión es los que te dicen que sí saben adónde.

La depresión es un balcón de un ayuntamiento con una docena de banderas. La depresión es que ese ayuntamiento lo sea de un pueblo feo y de mil habitantes. La depresión es ir a los cines Renoir y que se siente delante de ti una cabeza que te tapa media pantalla. La depresión es el precio de un piso en Madrid por el que te tendrían que pagar a ti por vivir en semejante zulo. Y el precio del alquiler de un piso en Madrid también es la depresión. La depresión es el franquismo todo el rato de un lado para otro. La depresión es la palabra Franco dicha todavía con solemnidad por unos y otros. La depresión es Twitter. La depresión es los linchamientos. La depresión es los buenos ciudadanos. La depresión son los jueces que juzgan de oídas. La depresión es la superstición de toda la vida camuflada en verdad nueva. La depresión es la verdad. La depresión es la imposibilidad de salirte