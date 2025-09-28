Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carta del director

13 Rue del Congreso

Los políticos de este país podrían, sin duda, protagonizar las viñetas de Ibáñez, aunque él siempre hubiera peferido al científico loco o a Ceferino Raffles antes que a cualquiera de los que pululan por la Carrera de SanJerónimo

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:08

Si no fuera porque la cosa no está para tomársela a broma, la política española se podría resumir cada semana en aquellas míticas historietas de ' ... 13 Rue del Percebe' del dibujante Ibáñez, en las que retrataba la convivencia de una comunidad de vecinos. No estaría mal pedirle a los hermanos Idígoras que realizaran una versión con un sinfín de personajes que pululan por la cámara de la Carrera de San Jerónimo. Me imagino a Gabriel Rufián desplegando su abanico de argumentos como el científico loco; a Núñez Feijóo con Tellado como fiel escudero; a Pedro Sánchez junto a su hermano, la novia de su hermano y su mujer, Begoña Gómez; a Míriam Nogueras hablando por teléfono con el fugado Puigdemont; a Pablo Iglesias regentando la taberna Garibaldi de la esquina; a Santiago Abascal subido a caballo; al fiscal general del Estado en el banquillo de acusados, y así una larga lista de personajes más o menos ridículos que representan la actualidad de hoy. No cabe duda: lo único malo de la política, un arte noble y necesario, son los políticos.

