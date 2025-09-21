Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sr. García .
Carta del director

El desafío de diseñar la Málaga del futuro

La ciudad necesita un nuevo impulso que defina su estrategia para no quedar varada en la autocomplacencia del éxito conquistado en los últimos 30 años

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:06

Con motivo del comienzo del nuevo curso político, SUR organizó esta semana que hoy termina un encuentro con el alcalde de Málaga, Paco de la ... Torre, con la idea de escucharle hablar sobre la ciudad del futuro. Como siempre, el primer edil hizo un alarde de memoria y de conocimiento sobre la Málaga de hoy, aunque no estuvo tan clarividente a la hora de anticiparse a lo que viene, algo que debería ser clave en cualquier gestión pública y privada. Con De la Torre siempre hay que estar atentos para leer entre líneas, porque es difícil que dé un titular contundente pero sí suelta frases con las que desvelar o, al menos, intuir lo que pasa por su mente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  4. 4 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  9. 9 Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda
  10. 10 Las mejores cremas antiarrugas, según la OCU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El desafío de diseñar la Málaga del futuro

El desafío de diseñar la Málaga del futuro