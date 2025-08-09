Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rotonda

Lista de espera blanquiazul

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

13.000, 15.000, 17.000...? Aún no se sabe exactamente, pero lo que es indudable es que hay una bochornosa lista de espera de ... malagueños que quieren ser socios del Málaga y no pueden. No caben. En el Martín Carpena (acusaron a Celia Villalobos entonces de hacer una obra muy grande (sic) para Málaga) no cabe un alfiler. El déficit de Málaga en instalaciones macrodeportivas es enorme. Miras a Sevilla y te encuentras con tres grandes estadios de fútbol. Miras a Málaga y ves uno que se quedó pequeño ya al remodelarse por completo. La 'malagamanía' tiene su origen en la triunfal trayectoria del Málaga CF en la Champions League.

