'Los 7 de Junts' y 'Los 6 del Constitucional'...

Cándido Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díaz pasarán a la historia como 'Los 6 del Constitucional' ... que certificaron la legalidad de la Ley de Amnistía, que favoreció que 'Los 7 de Junts' apoyaran la investidura de Pedro Sánchez. Muy pocos en España dudaban que el resultado de la votación en el tribunal iba a ser 6 a 4, o sea, los magistrados nombrados por la izquierda frente a los magistrados nombrados por la derecha. De entrada, que se sepa con antelación el resultado de una votación en la sede del Constitucional ya da una idea de lo politizado que está el mismo, de que los partidos mayoritarios, PSOE y PP, lo utilizan para colocar allí a los magistrados afines a sus intereses, lo que no deja de ser una anomalía democrática, pues no se respeta, al menos aparentemente, la independencia que deben tener estos magistrados frente a poderes como el Gobierno y el Parlamento.

'Los 6 del Constitucional' sostienen que la Ley de Amnistía responde a un 'fin legítimo y razonable', con lo que se abona la perversa teoría de que el fin justifica los medios. Dicen que no hacen valoraciones políticas, pero su razonamiento no deja de ser puramente político. La Constitución prohíbe de manera expresa los indultos generales, aunque no dice nada de la amnistía, por lo que se da la paradoja de que según el tribunal se prohíbe lo menor y se permite lo mayor, pues tiene más calado pedir perdón a unos delincuentes (es lo que supone una amnistía) que liberarlos de una condena, o sea, perdonarlos. Es que no es lo mismo. 'Los 6 del Constitucional' no consideran además que haya sido una autoamnistía, porque votó todo el Parlamento, aunque obvia el pequeño detalle de que en ese Parlamento había siete diputados de Junts que votaron para favorecer al delincuente de su jefe y que la norma se elaboró entre el PSOE y los propios políticos del partido de Carles Puigdemont, que ya está pidiendo, junto a los socialistas, que ya es hora de que vuelva a España. Vamos, que están locos por recibirlo en plan Tarradellas a los pies de la escalerilla del avión.

La sentencia consagra que el fin justifica los medios y que no somos iguales ante la ley

No se sabe si el propio Sánchez estaría allí con un ramo de flores para darle la bienvenida al exiliado, porque es de esta manera como lo están tratando los propios socialistas y los partidos que votaron esta infame ley. 'Los 6 del Constitucional' con su sentencia han sepultado un principio sagrado que debe regir cualquier democracia liberal, que no es otro que la igualdad ante la ley. Ya no somos iguales. Así de claro y así de triste. Con esta teoría se abre la puerta a que haya indultos por doquier siempre que tenga un fin legítimo y razonable. Pongamos algunos ejemplos. A lo mejor estaría bien amnistiar a todos los maltratadores condenados en España con el fin de que reine la paz y la fraternidad en el ámbito doméstico, confiando además, como en este caso, de que no haría falta ni arrepentimiento ni una promesa de que no volverán a cometer el delito. O a los traficantes de drogas, a los que se les perdonaría con el fin de que no volvieran a poner en circulación sustancias que afectan a la salud de los consumidores.

O a los propios corruptos, para que de esa manera se instalara en las administraciones españolas la honestidad y la pulcritud. Lógicamente, si se aplicara la amnistía en estos asuntos sería un auténtico escándalo, porque se cometería una injusticia y se consagraría una impunidad justificada en un determinado fin. Si se quiere, como han determinado 'Los 6 del Constitucional', siempre se encuentra un fin loable para liberar a los delincuentes. Pero en estos casos no pasará, ¿saben por qué? Porque no están agrupados en un partido político con representación en el Parlamento, por lo que no tienen votos para hacer presidente a nadie. ¿Somos o no iguales ante la ley? La respuesta parece fácil. 'Los 6 del Constitucional' lo tienen clarísimo. Vaya panda. ¡Qué vergüenza de magistrados!