Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El tiempo de nadie

Nada que no sea presente importa y molesta

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:01

Pude ver, gracias al advenimiento de su 50 aniversario, el 'Tiburón' de Steven Spielberg en una pantalla de cine seguramente muy similar a aquella en ... la que la vi por allá por los ochenta. Y de eso, de lo que me ha impactado verla después de tantos años en condiciones parecidas y de su capacidad para mantenerse prodigiosa, quería yo hablarles en esta columna que, me temo, no será de las más compartidas del día de hoy en las redes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  5. 5 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  6. 6

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  7. 7 McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga
  8. 8 El Caracol vuelve a abrir sus puertas en La Victoria tras meses cerrado
  9. 9 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  10. 10 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El tiempo de nadie

El tiempo de nadie