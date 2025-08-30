Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Foto finish

Tienes la constatación de que has estado fuera unos días, fuera de ti, de tu uniforme de ir a trabajar

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:00

Te encontraste con un famoso en una terraza, le sacaste una a ese helado tan tragaldabas que os pusieron en el chiringuito, hiciste un selfi ... con el brazo estirado a toda la familia y tú sales en primer plano, tratando de encajar el ángulo y enseñando los pelos de la nariz. Tienes la de ese atardecer en la costa que ni se acerca a lo que de verdad era, dos de los niños jugando en la playa que te pillaron con la lente sucia, y esa que te pidió tu pareja en el malecón y que os supuso una bronca porque «nunca se las sacas bien». La que te decidiste a colgar en Instagram con una cerveza a medias en primer plano y el mar al fondo y, vaya por Dios, lleváis 15 míseros likes, ninguno del envidioso de Cifuentes. Tienes fotos, tranquilo, has veraneado. Puedes entrar en la galería de tu móvil y ver las de la medusa esa azul que apareció en la arena una mañana y que os dejo sin bañaros ese día porque los niños tenían miedo. Están también las de ese pueblo típico que visitasteis cuando ya no sabíais como llenar las tardes, los vídeos de ese personaje tan gracioso que paseaba entre las toallas ofreciendo cervezas con frases divertidísimas y hasta dos o tres de esas que se hacen sin querer y que no apuntan a nada, que son como borrones de tus días libres, como una ráfaga que simboliza, también, lo rápido que se te han pasado. Tienes, por tanto, la constatación de que has estado fuera unos días. Fuera de ti, de tu uniforme de ir a trabajar, de las llamadas que dan pereza, de las reuniones que te provocan sopor y una mirada con ansia de fuga por una ventana con persianas de aluminio. Mañana vuelves a eso. A los chistes recurrentes en la máquina de café, al partido del domingo con la cabeza puesta en lo que debes hacer mañana, a quedarte un rato sentado al borde de la cama antes de estirar las rodillas hacia la ducha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Foto finish

Foto finish