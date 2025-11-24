Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sale en su vehiculo del domicilio en la localidad navarra de Milagro. EFE

Lo niego todo

La defensa penal por negación es la estrategia común de todos los imputados del caso Koldo

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Cuando detuvieron a su asesor, Koldo García, el ex-ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se declaró estupefacto. Cuando él fue imputado, lo negó todo. ... Igual que Santos Cerdán, quien a pesar de dos contundentes informes de la UCO que acreditan documentalmente sus actividades, presuntamente ligadas al cobro de coimas, comisiones, mordidas, cañonazos, untadas, sigue sosteniendo que es inocente y que todo son mentiras. Como dice Sabina: Si me cuentas mi vida. Lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo. Incluso la verdad.

