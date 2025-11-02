Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración: Yeyei Gómez
El foco

La democracia vive de alquiler

El malestar social no proviene del desencuentro generacional, sino del fracaso de un sistema de gobierno incapaz de garantizar que los hijos vivan al menos igual que sus padres

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La fractura entre búmeres y milenaristas (en inglés 'boomers' y 'millennials') no se reduce a una pugna retórica entre la queja de los jóvenes y ... el reproche de los mayores. Se condensa en un hecho material e insoslayable: la vivienda. Hablar hoy de vivienda es hablar del derecho, cada día más discutido, a la propiedad privada. Una forma de negar la propiedad privada es impedir a las nuevas generaciones la posibilidad de comprar piso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  2. 2 Un tribunal avala el despido de un trabajador que cargó 64 euros a la tarjeta de crédito de la empresa durante su baja médica
  3. 3 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  4. 4

    Arranca la temporada de guisos y ventas
  5. 5 Las familias visitan a sus muertos: «Llevamos desde junio poniendo bote para las flores»
  6. 6 Golpe a la venta ilegal de medicamentos por Internet con 22 detenidos en varias provincias, entre ellas Málaga
  7. 7 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  8. 8

    Hacienda recauda un 20% más por renta y un 10% más por IVA en Málaga este año
  9. 9

    Las carreras ilegales adelantan a la Policía
  10. 10 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La democracia vive de alquiler

La democracia vive de alquiler